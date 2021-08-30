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"Сім років люди, які не мають уявлення про Іловайськ, розповідають нам про Іловайськ. Іловайськ - це біль, це коли змиваєш з обличчя мізки свого командира", - боєць ЗСУ Зіненко. ВIДЕО

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Розслідування обставин і перебігу Іловайської битви затягується, а ті, хто займається розслідуванням, слабко уявляють, що насправді сталося сім років тому.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це в ефірі телеканалу "1+1" заявив доброволець полку "Дніпро-1", учасник боїв за Іловайськ і автор книги про Іловайську битву "Війна, якої не було", а нині боєць ЗСУ Роман Зіненко.

"Сім років ми всі чуємо як люди, які мають щодо Іловайська дуже слабке уявлення про те, що там справді відбувалося, розповідають нам про Іловайськ. Я дивлюся на цих людей і думаю: "Чим особисто для них є Іловайськ? Наскільки це їм болить?"... Іловайськ - це коли ви змиваєте з обличчя мізки свого командира. Іловайськ - це біль. Якби присутнім тут воно так боліло, як воно болить тим, хто пройшов через це, то розслідування тривало б добу, тиждень ... А ми сім років дивимося як переливають воду з пустого в порожнє. І кожен намагається щось знайти для себе ... хтось - показати себе розумним, хтось - ще якимось. Але результату немає ... Хто в цьому винен?" - сказав Зіненко.

Також дивіться: Вийшло нове доповнене видання книги добровольця полку "Дніпро-1" Романа Зіненка про Іловайську битву "Війна, якої не було". ФОТО

Топ коментарі

  • Олег Беляков 1ee72182
    что он сказать-то хотел? что ему больнее чем другим? ну, ок, я верю.
    дальше что?
    найти виноватого в УКРАИНЕ? ну я тебе и за 5 минут скажу, что виноват - Путин, как Верховный Главком страны, развязавшей войну с Украиной.
    Дальше что?
    Для подачи материалов в международные суды нужны доказательства.
    Хотя у нас прокуратура уже 7-й год копает почему-то под НАШЕГО Главкома, который пытался обороняться чем Бог послал на тот момент, ибо силы были сильно неравны...
  • Сергей Дмитрук
    на "1+1"? навіщо, вояче, ти туди попхався.
  • Mavka Ukraina
    г + г = помойка
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