Запис із місця ДТП за участю "слуги народу" Трухіна, який видалило вже понад 30 ЗМІ. ВIДЕО

Понад 30 медіа спочатку розмістили, а потім видалили інформацію про те, що нардеп від партії "слуга народу" Олександр Трухін потрапив у ДТП під Києвом.