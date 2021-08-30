Запис із місця ДТП за участю "слуги народу" Трухіна, який видалило вже понад 30 ЗМІ. ВIДЕО
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Понад 30 медіа спочатку розмістили, а потім видалили інформацію про те, що нардеп від партії "слуга народу" Олександр Трухін потрапив у ДТП під Києвом.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, новини почали зникати 26 серпня - через три дні після публікацій.
За даними деяких ЗМІ, новину видалили УНІАН, Футбол 24, UA-Football, Isport, Meta-Ratings, 1927.kiev.ua, Динамо Київ від Шурика (прибрали ім'я депутата), Sport.ua (прибрали ім'я депутата), Football.ua, Сьогодні, ТСН, Антикор, Главком, УНН, Аргументи і Факти, Comments.ua, Depo.ua, Вести, Факти, Обозреватель, Телеграф, Гордон, Прямий, Фраза, NewsWeek, Вести-UA, Bigmir, Аргумент, Українські новини, Комсомольська правда в Україні, Голос.UA, Главк, Резонанс, Судово-юридична газета.