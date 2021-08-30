"Кожен третій боєць звертається до нас для протезування. Часто їх відправляють на фронт навіть без огляду стоматолога. Держава просто забила на цю проблему", - волонтери "Тризуб-Дентал". ВIДЕО

Стоматологічна допомога бійцям ЗСУ має надаватися якісно і на державному рівні, а на сьогодні огляд стоматолога на військовій комісії формальний і не забезпечує необхідного лікування.

Про це кореспонденту Цензор.НЕТ у рубриці "Окопна війна" розповіла волонтерка-стоматологиня кліки "Тризуб-Дентал" Яринка Мікуцька

"Головна проблема - бійців не мають відпускати на фронт з таким станом ротової порожнини. Їх мають лікувати і протезувати. І все це має забезпечуватися державою. Держава на це просто забила. Беззубі, з проблемами вони їдуть сюди після комісії. І нам доводиться стикатися з усім цим. Кожен третій боєць звертається до нас для протезування. Коли є можливість, ми намагаємося це робити. У тутешніх умовах протезувати дуже важко - у нас дуже мало зубних техніків. Огляд стоматолога під час проходження комісії формальний. Бійці кажуть, що в більшості випадків лікар їх навіть не оглядає", - говорить Мікуцька.

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