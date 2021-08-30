"Ми дали оцінку діям Порошенка, Муженка, Назарова і Хомчака", - директор київського НДІ судекспертиз Рувін про третю експертизу щодо Іловайська. ВIДЕО

Третя експертиза щодо розслідування Іловайської трагедії мала на меті дати оцінку діям кожного керівника високого рангу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це в ефірі телеканалу "1+1" повідомив директор київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олександр Рувін. За його словами, фахівці провели дослідження дій Верховного головнокомандувача і всіх, хто забезпечував керівництво АТО на Донбасі.

"Експертиза майже готова, але я ще не отримав дозволу на оприлюднення її результатів. Можу сказати, що ми дали оцінку діям кожного керівника високого рівня, починаючи з верховного головнокомандувача і закінчуючи всіма, хто забезпечував керівництво антитерористичною операцією в Донецькій і Луганській областях - Муженко, Назаров, Хомчак і Порошенко, зокрема ... Ми не розглядали окремо дії командирів добровольчих батальйонів тому, що вони були підпорядковані керівництву АТО ... Операція була спланована в період з 4-го по 12-те серпня і потім з 14-го серпня почалася активна фаза ... У матеріалах експертизи є дані про те, хто давав наказ на звільнення Іловайська. Є всі матеріали, відповідні директиви, задуми, розпорядження, накази. Це все виходило від Генштабу і безпосередньо від сектору "Б". У плані був розписаний порядок дій, у задумі все це було розписано. Все чітко визначалося - які батальйони першими заходять, хто підтримував, які сили і засоби були додані. Все це розписано, просто в цей момент під грифом "цілком таємно", - сказав Рувін.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Сім років люди, які не мають уявлення про Іловайськ, розповідають нам про Іловайськ. Іловайськ - це біль, це коли змиваєш з обличчя мізки свого командира", - боєць ЗСУ Зіненко. ВIДЕО

Нагадаємо, що 29 серпня 2014 року російські збройні формування напали на українських військових, які в межах гуманітарних домовленостей з РФ виходили з оточення "зеленим коридором". У результаті нападу загинули 366 українських військових, 429 зазнали поранень, а 300 - потрапили в полон. Ще 24 військових зникли безвісти.