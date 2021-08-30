Новини Відео • Агресія Росії проти України

"Ми дали оцінку діям Порошенка, Муженка, Назарова і Хомчака", - директор київського НДІ судекспертиз Рувін про третю експертизу щодо Іловайська. ВIДЕО

22 431195
Третя експертиза щодо розслідування Іловайської трагедії мала на меті дати оцінку діям кожного керівника високого рангу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це в ефірі телеканалу "1+1" повідомив директор київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олександр Рувін. За його словами, фахівці провели дослідження дій Верховного головнокомандувача і всіх, хто забезпечував керівництво АТО на Донбасі.

"Експертиза майже готова, але я ще не отримав дозволу на оприлюднення її результатів. Можу сказати, що ми дали оцінку діям кожного керівника високого рівня, починаючи з верховного головнокомандувача і закінчуючи всіма, хто забезпечував керівництво антитерористичною операцією в Донецькій і Луганській областях - Муженко, Назаров, Хомчак і Порошенко, зокрема ... Ми не розглядали окремо дії командирів добровольчих батальйонів тому, що вони були підпорядковані керівництву АТО ... Операція була спланована в період з 4-го по 12-те серпня і потім з 14-го серпня почалася активна фаза ... У матеріалах експертизи є дані про те, хто давав наказ на звільнення Іловайська. Є всі матеріали, відповідні директиви, задуми, розпорядження, накази. Це все виходило від Генштабу і безпосередньо від сектору "Б". У плані був розписаний порядок дій, у задумі все це було розписано. Все чітко визначалося - які батальйони першими заходять, хто підтримував, які сили і засоби були додані. Все це розписано, просто в цей момент під грифом "цілком таємно", - сказав Рувін.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Сім років люди, які не мають уявлення про Іловайськ, розповідають нам про Іловайськ. Іловайськ - це біль, це коли змиваєш з обличчя мізки свого командира", - боєць ЗСУ Зіненко. ВIДЕО

Нагадаємо, що 29 серпня 2014 року російські збройні формування напали на українських військових, які в межах гуманітарних домовленостей з РФ виходили з оточення "зеленим коридором". У результаті нападу загинули 366 українських військових, 429 зазнали поранень, а 300 - потрапили в полон. Ще 24 військових зникли безвісти.

Топ коментарі

  • Иван Петров d4225322
    Нашел в интернете.
    Чтобы понимать весь абсурд, творимый «экспертами», напомним еще один факт: во время акции «Украина без Кучмы» Татьяна Чорновол привязала себя к рельсам перед поездом. Эксперты Рувина дали заключения, что это могло привести к … «сходу поезда с рельсов». Это заключение есть в архивах, мы не выдумываем.

    Среди экспертиз Рувина - заключения по делам активистов Майдана, благодаря которым некоторые успели отведать баланды при Януковиче. Потом, когда власть сменилась, изменились и заключения. На прямо противоположные. Ибо руководитель КНИИСЭ Александр Рувин понял, откуда дует ветер и кого теперь нужно обслуживать.

    Впрочем, старая власть «барыги» Порошенко таки Рувиным под конец заинтересовалась - в 2018 году НАБУ проводило досудебное расследование по фактам возможного незаконного обогащения Александром Рувиным. Но САП подследственность изменила, передав дело следственному управлению Главного управления Национальной полиции в городе Киеве, а процессуальное руководство - прокуратуре Киева. В результате в августе 2019 года Нацполиция уголовное производство закрыла. Это было уже при Зеленском, если кто не понял.
  • 18c49ed2
    "Мы дали оценку действиям Порошенко, Муженко, Назарова и Хомчака", - директор киевского НИИ судэкспертиз Рувин о третьей экспертизе по Иловайску - Цензор.НЕТ 4160Дмитро "Калинчук" Вовнянко
    Генеральний прокурор Венедиктова заявила, що Генеральна прокуратура розсекретить всі матеріали, що стосуються битви під Іловайськом у серпні 2014 р. Про це пані генпрокурор заявила під час зустрічі з родичами загиблих і пропалих без вісті учасників Іловайської битви.
    Без перебільшення, це грандіозний намір! Ба більше, я вже мрію прочитати розсекреченні дані!!!
    Наприклад, такі. Я хочу прочитати стенограму наради у кабінеті заступника ДніпроОДА Геннадія Корбана від 5 серпня 2014 р. за участі самого Корбана, генерала Хомчака, командирів добробатів Семенченка, Білецького, Берези, Філоненка та журналіста Бутусова. Бо саме там було прийняте рішення штурмувати Іловайськ - в кількох інтерв'ю про це розповів сам Корбан.
    А ще я хочу прочитати зміст наказів штабу АТО про наступ на Іловайськ. Бо наразі опубліковані два накази. Про передачу 40-го бату «Кривбас» із Сектору Д у Сектор Б. І про наказ бату «Кривбас» наступати на Іловайськ. І все. Жодного слова про бати «Донбас», «Азов», «Дніпро-1», «Шахтарськ»… Про 39-й бат «Дніпро-2» і про підрозділи 51-ї бригади - теж нуль інформації. А всі вони були під Іловайськом. Це відомо від багатьох учасників.
    А ще мені буде до сказу цікаво дізнатися, як так сталося, що взводи бату «Азов» з Іловайська пішли, а їх за те навіть не пожурили?! Вони ж типу наказ порушили? Чи був наказ на виведення? Ой, а його можна буде прочитати? А може і наказу на наступ на Іловайськ не було? А чому?
    Окремо мені буде неймовірно цікаво дізнатися про мету операції наступу на Іловайськ. Ні, не оте загально відоме «звільнюючи українську землю», а приземлено. Отак як пишуть в наказах «Силами кількох рот, з метою «таке-то-таке-то» такого числа опанувати місто, з метою…»
    Я, чорт забирай, хочу знати: хто замислив наступ на Іловайськ і навіщо? Я хочу прочитати ґрунтовне спростування тези про те, що на Іловайськ наступали з метою опанувати Зугрес і захопити Зуївську ТЕС. Опанування якої загонами, наближеними до олігарха Коломойського, робило його некоронованим королем Донбасу. Я хочу побачити, що це - неправда. Бо.
    На серпень 2014 р. ЗСУ замикали ТРИ оточення - біля Луганська, біля агломерацій Стаханов-Алчевськ і навколо Горлівки-Єнакієво. Іловайськ тоді у плани штабу АТО не ліз жодним боком. Навпаки, я маю відомості, що генералу Хомчаку, чиї війська опановували весь відрізок фронту від Ясинуватої до Кутейниково (включаючи Донецький аеропорт), тоді радили тримати рубежі та не влазити в жодні авантюри. Що на атаку силами 40-го бату на Іловайськ штаб АТО погодився виключно через те, що в той самий час виводили з оточення частини Сектору Д в районі Довжанська-Сніжного-Амвросіївки. Бо терміново треба було відволікти сили терористів ДиРи від ділянки прориву. І сталося це 5 серпня. Того самого 5 серпня, коли сталася нарада в кабінеті Корбана.
    І особливо я хочу мати відповідь на питання - а хто власне командував атакою на Іловайськ? Хто конкретно давав накази? А то, от розумієте?.. Навіть з опублікованих інтерв'ю відомо, що накази віддавав НЕ командувач Сектору Б генерал Хомчак, а перший заступник міністра МВС генерал Яровий. Ага-ага, отой, якого щойно відправили у відставку з відвальною у півмільйона гривень. Наразі опубліковано до біса свідчень про те, що батальйони МВС до Іловайська заводили керівники МВС - Чалован, Гриняк, Яровий тощо. Буде про це в опублікованих документах?
    Я сподіваюся, сильно сподіваюся, що буде. Бо інакше це буде черговий розвод лохів. А я, чорт забирай, хочу правди про Іловайськ. І мені дивно, що тої самої правди все менше хочуть ті, хто си-и-и-ильно її хотів у часи Порошенка.
  • jklpqrs
    А тебя? Ты тоже можешь быть в списках и да, зеленский в то время давал концерты безлеру.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини