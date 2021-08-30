Новини Відео • Силовики

Звіряче вбивство дівчини під Кропивницьким: поліція затримала 16-річного місцевого жителя. ВIДЕО

17 93134
На Кіровоградщині поліцейські продовжують розслідування за фактом вбивства неповнолітньої.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє сектор комунікації поліції Кіровоградської області.

За словами начальника Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області Романа Козьякова, в результаті проведених слідчих дій та експертиз отримано достатньо доказів причетності до скоєння цього кримінального злочину 16-річного місцевого жителя.

За фактом вбивства, скоєного в ніч з 14 на 15 серпня на території Кропивницького району, особі повідомлено про підозру та обрано судом запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном 60 діб.

Поліцейські продовжують розслідувати кримінальне провадження, розпочате за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України "Умисне вбивство". Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 7 до 15 років.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Убивство 6-річної дівчинки під Харковом: підозрюваний 13-річний підліток на момент злочину був осудним, - прокуратура

Нагадаємо, 18 серпня в Бобринці Кіровоградської області завершилися пошуки 16-річної Вікторії Макаренко, яка пішла з дому і не повернулася.

В результаті пошукових заходів, тіло розшукуваної неповнолітньої дівчини з тілесними ушкодженнями було виявлено в закинутому колодязі на території населеного пункту, де вона проживала.

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Shtolz
    Может быть с женским полом у тебя проблем и нет, а вот с умственным развитием - явные проблемы.
  • Taras Klunyk
    ну Гитлер и тебя бы зачисти
  • Лысый коротышка
    Після зони стане в 100 разів хитрішим і підступнішим. Вийде на волю по УДО через 5-7 років. Буде йому 22 (!!!). І все маніакське життя попереду. Єдиний вихід, давати таким виродкам пожиттєво.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини