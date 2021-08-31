Затриманого контррозвідкою СБУ агента ФСБ РФ судитимуть у Сєверодонецьку: йому загрожує до 10 років в'язниці. ВIДЕО

За матеріалами контррозвідки СБУ перед судом постане терорист, який за завданням ФСБ РФ готував терористичний акт на території України. Його метою був провідний спеціаліст з розробок перспективних зразків військової техніки і озброєння для ЗСУ.

У ході досудового розслідування слідчі СБУ задокументували, що зловмисник в’їхав на підконтрольну територію нашої держави з РФ та за завданням спецслужби країни-агресора планував підірвати автомобіль з військовим спеціалістом. Для цього він хотів використати саморобний вибуховий пристрій, повідомляє пресслужба СБУ, передає Цензор.НЕТ.

За наявними даними, ліквідація громадянина України мала бути помстою російських спецслужб через його свідчення в одній із справ СБУ. А саме – у провадженні про викриту у лютому 2021 року агентурну мережу ФСБ РФ (її завданням було отримання і передача представникам російської спецслужби інформації з обмеженим доступом в оборонній сфері).

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Під процесуальним керівництвом Луганської обласної прокуратури слідчі СБУ зібрали достатні докази вчинення викритим агентом ФСБ РФ правопорушень, передбачених одразу трьома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 15 (замах на злочин),

ч. 1 ст. 258 (терористичний акт),

ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Зловмиснику загрожує до 10 років позбавлення волі.





