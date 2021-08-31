Російські комуністи, запідозривши групу археологів у спробі встановити "вишку 5G", ледь не засипали їх землею на місці розкопок. ВIДЕО

У російському Азові місцеві жителі під керівництвом кандидата в депутати від КПРФ Станіслава Потакова ледь не засипали землею на місці розкопок групу археологів, яких запідозрили в спробі встановити "вишку 5G".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис інциденту опубліковано в соцмережах.

"Вилазьте, мужики", - сказали археологам товариші з лопатами і почали закидати землею яму прямо з людьми, які перебували в ній. Тоді вчені спробували пояснити, що взагалі-то займаються вивченням культурної спадщини рідного краю на місці поселення XIII століття. "Ми за своїх дітлахів, так що вилазьте спокійно", - відповіли борці з чіпуванням і рептилоїдами та зі ще більшою ретельністю продовжили закидати культурну спадщину ґрунтом. Археологи написали заяву в поліцію", - розповідає про подію автор відео.

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