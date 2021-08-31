Український плавець Крипак зі ще одним світовим рекордом виборов друге золото Паралімпіади-2020. ВIДЕО

Український плавець Максим Крипак завоював другу золоту медаль Паралімпіади-2020 на Токіо. Він був швидше за всіх на 100-метрівці батерфляєм, до того ж встановивши новий світовий рекорд.

26-річний український плавець Максим Крипак виграв свою четверту медаль на Паралімпіаді в Токіо (Японія). Харків'янин завоював золото на дистанції 100 метрів батерфляєм, встановивши світовий паралімпійський рекорд - 54,15 секунди, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укринформ.

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До цього Крипак став володарем золотої нагороди на 100-метрівці вільним стилем, срібла на дистанції 50 метрів вільним стилем і бронзи в естафеті 4х100 метрів вільним стилем.

Золото Крипака стало 62-ю нагородою українців на Іграх-2020 (14 золотих, 30 срібних і 18 бронзових). Таким чином, Україна посідає п'яте місце в медальному заліку, і четверте місце за сумарною кількістю медалей.

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