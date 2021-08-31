Громадяни України звернулися до Зеленського з проханням про евакуацію з Афганістану. ВІДЕО

Уродженці Афганістану з громадянством України записали відеозвернення до президента Володимира Зеленського з проханням евакуювати їх із сім'ями.

Відеозапис оприлюднило видання "Заборона", інформує Цензор.НЕТ.

"Ми перебуваємо в Кабулі в дуже небезпечній ситуації. Подивіться - навколо мене багато людей, вони дійсно не могли потрапити на евакуацію, тому що перебувають у різних районах", - зазначив 28-річний одесит Сафі Замарі.

За його словами, в день останньої евакуації, яка проводилася 28 серпня, було багато попереджень про можливий теракт.

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"Тому ми не могли потрапити в аеропорт. Нам дали 50 або 30 хвилин, потрапити за цей час було неможливо", - наголосив Замарі.

Тому громадяни України просять Зеленського організувати їх евакуацію.

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"Ми просимо пана президента Володимира Зеленського, щоб нам якось допомогли, щоб виїхати звідси. Будь ласка, у нас також є сім'ї", - додав він.

Сафі Замарі додав, що представники "Талібану" кілька разів зупиняли й обшукували українців. За його словами, зараз на евакуацію очікують близько 30 осіб.