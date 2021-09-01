Вандали за пів години зламали в дніпровському парку 16 урн. Містяни просто спостерігали за їхнім буйством. ВIДЕО

Двоє молодих людей прогулювалися парком, збиваючи руками і ногами урни. Решта містян, які перебували там, не реагували на їхню поведінку.

Інцидент стався в ніч із 30 на 31 серпня в парку ім. Гагаріна в Дніпрі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на адміністрацію парку.

"Вчора близько опівночі два молодики, "прогулюючись" нашим парком, трощили урни. У підсумку – 16 зламаних урн за 30 хвилин такого відпочинку", - сказано в повідомленні на сторінці парку у фейсбуку.

На записі з камер спостереження видно, що дії вандалів бачили інші відвідувачі парку.

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"Це дійство як мінімум двічі (за камерами спостереження) відбулося поряд з відвідувачами! Були свідки того, що ці двоє не пропустили жодної урни, проходячись центральною алеєю сюди-туди – але ніхто не відреагував", - пише адміністрація парку.

"Будь ласка, не залишайтесь осторонь, будьте соціально відповідальними. Якщо ви стали свідком подібних вчинків, – скористайтесь екстреним зв'язком, який діє у нашому парку, – допоможіть вчасно відреагувати!" - попросили в парку

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