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Хочемо, щоб з'явилися окремі представництва Google і YouTube в Україні, - Федоров. ВIДЕО

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Віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров виступає за відкриття в країні окремих представництв компаній Google і YouTube.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це Федоров заявив в ефірі "Україна 24".

"Зустріч команди Міністерства цифрової трансформації буде з командою Google. Будемо розмовляти про плани розвитку компанії в Україні. Ми дуже хочемо, щоб з'явилося окреме представництво Google в Україні, YouTube", - підкреслив Федоров в ході візиту в США.

За його словами, під час військової агресії необхідно, щоб контент редагували в Україні, а не в російських офісах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Google може залучити незалежних українських редакторів, які будуть підбирати контент для рекомендацій YouTube, - Мінцифри

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Топ коментарі

  • Frol Fedoroff
    А зачем Украине посредник Параша?
  • Тарапунька
    тобі скільки років, малече? Ти нагадуєш мені тих диваків, котрі достають адекватних громадян України тупим запитанням типу "а независимость от каво?"
  • Человек Разумный 3fb7d6a9
    Представництво має бути підпорядковано не державі а бути незалежним. Чого нема на росіі їх модерація контенту повністю залежить від потреб кремля.
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