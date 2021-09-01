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Населення Росії зараз би становило 500 млн жителів, якби не два розпади в XX столітті, - Путін. ВIДЕО

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Населення Росії, за деякими оцінками, могло на цей момент досягти 500 млн осіб, якби не дві події в XX столітті.

Про це заявив президент країни-агресора Володимир Путін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК".

"Ось у нас, в нашій країні протягом XX століття двічі розпадалася російська державність: після революції 1917 року, коли Російська імперія припинила своє існування. Потім стався крах Радянського Союзу", - зазначив Путін.

"Якби вони не відбулися, у нас була б інша країна. Деякі фахівці вважають, що у нас населення було б зараз під 500 млн осіб", - додав він.

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Топ коментарі

  • Fantomas
    а если б не была ***** то и целый мильярд
  • YU ST
    Население России сейчас бы составляло 500 млн жителей, если бы не два распада в XX веке, - Путин - Цензор.НЕТ 6644

    Мордорців трясе по чорному.
  • Scorpman Y
    тут как посмотреть - фуйло это "благо" для рашки и кацапов, и даже немножко для Украины (хоть и очень кровавой ценой для нас):
    население рашки было бы сейчас 150 млн, а не жалкие 80-90 млн- - не будь фуйло 20+ лет на унитазе.
    Прага, весна 2021

    Население России сейчас бы составляло 500 млн жителей, если бы не два распада в XX веке, - Путин - Цензор.НЕТ 8039
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