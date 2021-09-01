Населення Росії зараз би становило 500 млн жителів, якби не два розпади в XX столітті, - Путін. ВIДЕО
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Населення Росії, за деякими оцінками, могло на цей момент досягти 500 млн осіб, якби не дві події в XX столітті.
Про це заявив президент країни-агресора Володимир Путін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК".
"Ось у нас, в нашій країні протягом XX століття двічі розпадалася російська державність: після революції 1917 року, коли Російська імперія припинила своє існування. Потім стався крах Радянського Союзу", - зазначив Путін.
"Якби вони не відбулися, у нас була б інша країна. Деякі фахівці вважають, що у нас населення було б зараз під 500 млн осіб", - додав він.