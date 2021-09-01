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Український плавець Крипак завоював третє золото на Паралімпіаді в Токіо. ВIДЕО

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Український плавець Максим Крипак виграв третю золоту медаль на Паралімпійських іграх-2020. Загалом спортсмен завоював 5 медалей на цих Іграх.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

На 400-метрівці вільним стилем українець показав час у три хвилини і 59,62 секунди.

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Для Крипака це вже 5-та медаль на Паралімпіаді в Токіо.

Раніше український спортсмен виграв золото у 100-метрівках вільним стилем і батерфляєм і срібло - на 50-метрівці вільним стилем.

Крім того, бронзову медаль у Токіо Крипак виграв у чоловічій естафеті. Таким чином, в активі українця 5 медалей на Паралімпіаді-2020.

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Топ коментарі

  • Andy Jumeirach
    То не Кріпак, то дійсно Вільний українець !!!
  • Володимир Миколаєць
    У цього слова є ще одне значення.
    На півночі Чорнобильського району Київської області "кріпаком" називали Великодню крашанку, яка перемагала у змаганнях "навзбитки" (чия крашанка міцніша або ж "кріпша").
  • MausMike
    Молодець! Украинский пловец Крипак завоевал третье золото на Паралимпиаде в Токио - Цензор.НЕТ 4778

    Був би у СН отримав би три пістолета. Украинский пловец Крипак завоевал третье золото на Паралимпиаде в Токио - Цензор.НЕТ 8247
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