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Подавати документи для реєстрації шлюбу можна буде через "Дію", - Шмигаль. ВIДЕО

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Прем’єр-міністр Денис Шмигаль анонсував можливість подачі документів для реєстрації шлюбу через портал державних послуг "Дія".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН", про це глава уряду заявив на засіданні Кабміну.

"Ми анонсуємо новацію щодо реєстрації актів цивільного стану онлайн. Наприклад, відтепер подати документи про намір укласти шлюб можна через портал "Дія", - сказав він.

За його словами, сплатити адміністративний збір за надання цієї послуги також можна буде онлайн.

Прем'єр не уточнив, коли саме ця послуга з'явиться на порталі.

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Топ коментарі

  • Серая Лиса
    Сидишь, пивко попиваешь, футбол смотришь. И тут бац - вы только что женились и теперь счастливый отец пятерых детей.
  • Green sheet
    Лучше сделайте развод одним кликом. Ато знаем мы вас, в омут залезть легко типо как в брак или зарегистрировать фирму, а выбраться из него нужно 7 кругов ада обойти и кучу времени о
  • Marko Lukash
    Хорошее дело браком не назовут.
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