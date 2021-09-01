"Без цензури" в прямому ефірі: Вашингтонський вояж Зе - зрада? Трухін: повний розбір. Українізація футболу. ВIДЕО

Богдан Буткевич і Марина Данилюк-Єрмолаєва говорять про візит Зеленського до США, нахабні спроби Зе-влади відмазати свого депутата від відвертого криміналу і на закуску - про хороше: про те, як українізується український футбол.

Сьогодні о 20:45 на Цензор.НЕТ - "Без цензури" в прямому ефірі!

🇺🇸🇺🇦 Вашингтонський вояж Зе: зрада чи перемога?

Володимир Зеленський вперше відвідує США за президентства Джо Байдена. Найважливіша зустріч цього візиту, з господарем Білого дому, запланована на 1 вересня. Головною темою переговорів лідерів держав називають "питання безпеки".

Варто зазначити, що візит Зеленського до США відбувається в не найкращі часи. Кінець серпня - це мертвий сезон у політичному житті США, адже з 7.08 по 20.09 Конгрес іде на канікули.

🚗 🚑🚓 Трухін: повний розбір

За інформацією головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова, влада приховує відео ДТП, яке скоїв п'яний народний депутат від "Слуги народу" Олександр Трухін.

Вашій увазі буде представлений повний розбір резонансної події і хроніка того, як Зе-команда відмазує "своїх" на найвищому рівні.

⚽️ Велика українізація футболу

Один із лідерів футбольної збірної України Андрій Ярмоленко перед матчем із командою Казахстану в Нур-Султані всю прес-конференцію провів українською мовою!

Раніше Ярмоленко не наважувався говорити українською, бо думав, що над ним будуть сміятися. Впізнаєте себе або своїх знайомих?

Буде жарко, включайтеся!