Курди в Сирії закидали камінням російських військових. ВІДЕО

Каміння полетіло в колону російської бронетехніки на півночі країни.

Відео того, що сталося, публікують у соцмережах, повідомляє Цензор.НЕТ.

На записі видно, як місцеві жителі стоять уздовж узбіччя дороги біля населеного пункту Таль-Тамір та очікують на проїзд російської військової техніки, а потім кидають у неї каміння.

Причина таких дій - те, що Росія не реагує на бомбардування турецьких ВПС.

Російські БТР-82А спеціально оснащені додатковими протикумулятивними гратчастими екранами, що запобігають пошкодженням.

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