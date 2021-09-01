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Курди в Сирії закидали камінням російських військових. ВІДЕО

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Каміння полетіло в колону російської бронетехніки на півночі країни.

Відео того, що сталося, публікують у соцмережах, повідомляє Цензор.НЕТ.

На записі видно, як місцеві жителі стоять уздовж узбіччя дороги біля населеного пункту Таль-Тамір та очікують на проїзд російської військової техніки, а потім кидають у неї каміння.

Причина таких дій - те, що Росія не реагує на бомбардування турецьких ВПС.

Російські БТР-82А спеціально оснащені додатковими протикумулятивними гратчастими екранами, що запобігають пошкодженням.

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  • Люцифер
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  • Zelya Vsyo
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  • Fish Man
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