Зеленський передав Байдену список бранців Кремля. ВІДЕО
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Президент України Володимир Зеленський передав керівництву Сполучених Штатів Америки списки полонених і політв'язнів громадян України.
Про це він заявив під час виходу до преси перед початком переговорів із президентом США Джо Байденом, передає Цензор.НЕТ.
"Ми сьогодні вранці передали вашій команді, пане президенте, список всіх полонених України, ми їх підготували, ці списки - людей, які перебувають на тимчасово окупованих територіях Донбасу, в тимчасово окупованому Криму, в Росії, Москві. Їх близько 450 осіб", - сказав Зеленський.
Він також запитав, яку роль може зіграти США, чим допомогти в ситуації, що склалася.