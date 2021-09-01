Зеленський передав Байдену список бранців Кремля. ВІДЕО

Президент України Володимир Зеленський передав керівництву Сполучених Штатів Америки списки полонених і політв'язнів громадян України.

Про це він заявив під час виходу до преси перед початком переговорів із президентом США Джо Байденом, передає Цензор.НЕТ.

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"Ми сьогодні вранці передали вашій команді, пане президенте, список всіх полонених України, ми їх підготували, ці списки - людей, які перебувають на тимчасово окупованих територіях Донбасу, в тимчасово окупованому Криму, в Росії, Москві. Їх близько 450 осіб", - сказав Зеленський.

Він також запитав, яку роль може зіграти США, чим допомогти в ситуації, що склалася.