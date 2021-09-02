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Проєкт "Без цензури": США не здали Україну: все про підсумки візиту Зеленського до Вашингтона. ВIДЕО

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Чого досягнув Зеленський під час візиту до США? Де там перемога і де чекає зрадонька? Як і чим Сполучені Штати збираються підтримувати Україну і чого вимагають натомість?

Богдан Буткевич "Без цензури" по гарячих слідах аналізує підсумки зустрічі Володимира Зеленського і Джо Байдена.

Варто наголосити, що візит Зеленського до США відбувається у не найкращі часи. Кінець серпня - це мертвий сезон в політичному житті США, адже з 7 серпня по 20 вересня Конгрес йде на канікули.

Головними темами переговорів переговорів, які 1 вересня в Білому домі провели президент України Володимир Зеленський та його американський колега Джо Байден, були питання безпеки. Про це сам Зеленський повідомив у твітері за підсумками розмови.

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Топ коментарі

  • Ziu Zou
    Скільки доброго нам принісла далека Америка, і скільки зла "брати" північні. Не вбивають українців американці і допомагають багато в чому - за це їм подяка!
  • Підлога Маккартні
    США не сдали Украину.

    США вас не забудет. Но. И хрен вспомнит! Проект "Без цензуры": США не сдали Украину. Все об итогах визита Зеленского в Вашингтон - Цензор.НЕТ 68
  • Герхард
    А должны были?

    На самом деле визит ЗЕ не принес ничего нового, кроме того, что похоже его там слегка на место поставили насчет наездов на антикоррупционные органы.
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