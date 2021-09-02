Проєкт "Без цензури": США не здали Україну: все про підсумки візиту Зеленського до Вашингтона. ВIДЕО
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Чого досягнув Зеленський під час візиту до США? Де там перемога і де чекає зрадонька? Як і чим Сполучені Штати збираються підтримувати Україну і чого вимагають натомість?
Богдан Буткевич "Без цензури" по гарячих слідах аналізує підсумки зустрічі Володимира Зеленського і Джо Байдена.
Варто наголосити, що візит Зеленського до США відбувається у не найкращі часи. Кінець серпня - це мертвий сезон в політичному житті США, адже з 7 серпня по 20 вересня Конгрес йде на канікули.
Головними темами переговорів переговорів, які 1 вересня в Білому домі провели президент України Володимир Зеленський та його американський колега Джо Байден, були питання безпеки. Про це сам Зеленський повідомив у твітері за підсумками розмови.