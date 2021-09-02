Ще до референдуму в Криму Рогозін пропонував мені зібрати націоналістів, поїхати в Україну і стати мером одного з великих міст, - ультраправий російський політик Дьомушкін. ВIДЕО
11 20830
Відомий російський ультраправий політик Дмитро Дьомушкін зізнався, що відправкою російських бойовиків в Україну в 2014 році займався віцепрем'єр РФ Дмитро Рогозін.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в соцмережі пише журналіст Денис Казанський і публікує фрагмент інтерв'ю Дьомушкіна, в якому російський політик говорить про це.
За його словами, Рогозін запропонував Дьомушкіну поїхати на Донбас, оголосити себе "народним мером" великого міста і закликати своїх прихильників їхати на війну з українцями.