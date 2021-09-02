Новини Відео • Агресія Росії проти України

Ще до референдуму в Криму Рогозін пропонував мені зібрати націоналістів, поїхати в Україну і стати мером одного з великих міст, - ультраправий російський політик Дьомушкін. ВIДЕО

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Відомий російський ультраправий політик Дмитро Дьомушкін зізнався, що відправкою російських бойовиків в Україну в 2014 році займався віцепрем'єр РФ Дмитро Рогозін.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в соцмережі пише журналіст Денис Казанський і публікує фрагмент інтерв'ю Дьомушкіна, в якому російський політик говорить про це.

За його словами, Рогозін запропонував Дьомушкіну поїхати на Донбас, оголосити себе "народним мером" великого міста і закликати своїх прихильників їхати на війну з українцями.

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Топ коментарі

  • Olexandr Chornogorodskij
    на Зе виборців це ніяк не вплине. для них вайну прідумал парашенка щоб їх абкрадивать, і дєлать бізнес з мудачуком
  • Шрек Баблокат
    я помню, как "2 декабря 2013 состоялась совместная рабочая поездка украинской делегации под руководством вице - премьер - министра Украины Юрия Бойко и при участии Министра промышленной политики Михаила Короленко и российской делегации под руководством заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Рогозина (которого Украинский авиаконструктор обвинил в некомпетентности) на украинские предприятия, продукция которых ориентирована на экспорт, в том числе в Россию.

    В рамках рабочей поездки делегации посетили предприятия в Николаеве, Запорожье и Днепропетровске"..

    таким образом, с учетом диверсионной работы МО РФ в Крыму и по всему Юго-Востоку Укоаины, кацапы совершенно открыто готовились к поглощению всей нашей космической, авиационной, судостроительной, двигателестроительной отраслей.. а обслуживали их наши предатели Бойко, Януковичи, Азировы, и т.д.. т.е вся наша полит элитка!!!
    нас, народ Украины и нашу страну, просто как кабанчика, готовили под разделку и поглащение.. но к счастью не сложилось.. Украина устояла!
    ссылка: http://argumentua.com/stati/putin-beret-kontrol-nad-strategicheskimi-predpriyatiyami-i-kosmicheskoi-otraslyu-ukrainy
  • Сергей Ф.
    даже догадываюсь какого из городов.
    У 2014 році Рогозін пропонував мені зібрати націоналістів, поїхати в Україну і стати мером одного з великих міст, - ультраправий російський політик Дьомушкін - Цензор.НЕТ 2088
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