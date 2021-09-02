Український плавець Крипак зі світовим рекордом виборов четверте золото Паралімпіади-2020. ВIДЕО
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Український плавець Максим Крипак побив свій же світовий рекорд у запливі на 100 метрів на спині.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
З результатом 57,19 секунди Крипак фінішував першим і завоював золоту медаль, яка стала для нього вже четвертою на Паралімпіаді в Токіо.
Таким чином, українець став 9-разовим переможцем Паралімпіади. Крипак у Токіо вже виграв чотири золота, одне срібло та одну бронзу.
Золото нашого спортсмена стало для України 20-м на Паралімпіаді в Японії.