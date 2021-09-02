Депутат Ізюмської міськради від ОПЗЖ Штейман вихопив телефон у журналістки. Тепер йому загрожує до трьох років позбавлення волі, - поліція. ВIДЕО

Поліцейські Харківщини повідомили депутату однієї з політичних партій про підозру в перешкоджанні журналістській діяльності

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області.

Повідомляється, що 4 березня директор Ізюмської радіокомпанії звернулася із заявою в Ізюмське районне управління поліції і повідомила, що під час пленарного засідання Ізюмської міської ради 8 скликання 40-річний чоловік вихопив її мобільний телефон, за допомогою якого проводилася відеофіксація сесії, і кинув його на стіл .

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення - кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 171 (перешкоджання законній професійній діяльності журналістів) Кримінального кодексу України.

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В ході досудового розслідування правоохоронці встановили, що що 24 лютого директорка Ізюмської радіокомпанії виконувала редакційне завдання з висвітлення діяльності Ізюмської міської ради.

О 15:14, перебуваючи у приміщенні сесійної зали Ізюмської міської ради, депутат підійшов до журналістки та вихопив з її рук мобільний телефон, за допомогою якого вона проводила фіксацію подій сесії, після чого кинув його на стіл.

31 серпня депутату політичної партії повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 171 Кримінального кодексу України.

Максимальне покарання згідно з санкцією статті передбачає до 3 років обмеження волі.

Місцеве видання NewsRoom написало, що йдеться про депутата Ізюмської райради від "Опозиційної платформи - За життя" Дениса Штеймана. Інцидент стався 24 лютого. Депутат підійшов до директора "Радіо Ізюм", яка вела відеозйомку сесії міськради, і почав кричати на журналістку в мегафон, потім забрав у неї смартфон, на який вівся запис сесії.

Сюжет про інцидент був опублікований 2 березня на сторінці "Радіо-Ізюм 100,8" в Facebook.