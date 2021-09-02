Справа MH17: слідство звернулося по допомогу до російських військових з Курська. ВIДЕО
Спільна Слідча Група (JIT), яка розслідує збиття малайзійського Боїнга рейсу MH17 над Донбасом, звернулися по допомогу до російських військових з Курська, повідомила поліція Нідерландів, передає Цензор.НЕТ.
Адже саме звідти, за даними JIT, в Донбас завезли зенітно-ракетний комплекс БУК, з якого і збили пасажирський літак 17 липня 2014 року.
"Якщо у Вас є будь-яка інформація (наприклад, фотографії, відеоматеріали, релевантні електронні повідомлення або військові накази, що стосуються катастрофи з Боїнгом MH17), просимо Вас зв'язатися з Об'єднаною Слідчою Групою JIT", - зазначили в поліції.
"Можливо, для Вас цей факт - пляма на Вашому місті або Вашій армії. Ми це розуміємо. Але правда все-таки повинна бути розказана, навіть якщо ця правда незручна", - йдеться в повідомленні.
Також правоохоронці опублікували два відео, в яких батьки загиблого в катастрофі Віктора Орєшкіна і нідерландський військовий у відставці, який має радянське коріння, розповідають про важливість отримання відповідей на питання, що залишилися.
"Цим зверненням Спільна Слідча Група (JIT) сподівається отримати інформацію, якої бракує і представити повну картину події з тим, щоб родичі загиблих змогли, нарешті, знайти спокій, отримавши відповіді на питання, що залишилися", - додали в поліції.