Білоруські прикордонники зі щитами намагаються виштовхати в Литву групу мігрантів. ВIДЕО
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Білоруські прикордонники зі щитами спробували виштовхати на територію Литви групу мігрантів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис події опублікували литовські прикордонники.
На записі видно, що озброєні люди зі щитами вийшли з невеликого мікроавтобуса "УАЗ" і попрямували до групи людей, що сидять біля білорусько-литовського кордону. Після цього вони вишикувалися в ряд, спорудивши таким чином стіну зі щитів, і почали підштовхувати людей у напрямку до Литви. Мігранти перемістилися в нейтральну зону і зупинилися там.
За словами литовських прикордонників, 13 нелегалів, які заявили про свій намір повернутися спочатку в Білорусь, а потім додому, вже провели біля кордону кілька днів. Весь цей час литовці забезпечували їх продуктами і водою. Інцидент стався у Швенченському районі Литви.