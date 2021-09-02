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Білоруські прикордонники зі щитами намагаються виштовхати в Литву групу мігрантів. ВIДЕО

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Білоруські прикордонники зі щитами спробували виштовхати на територію Литви групу мігрантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис події опублікували литовські прикордонники.

На записі видно, що озброєні люди зі щитами вийшли з невеликого мікроавтобуса "УАЗ" і попрямували до групи людей, що сидять біля білорусько-литовського кордону. Після цього вони вишикувалися в ряд, спорудивши таким чином стіну зі щитів, і почали підштовхувати людей у ​​напрямку до Литви. Мігранти перемістилися в нейтральну зону і зупинилися там.

За словами литовських прикордонників, 13 нелегалів, які заявили про свій намір повернутися спочатку в Білорусь, а потім додому, вже провели біля кордону кілька днів. Весь цей час литовці забезпечували їх продуктами і водою. Інцидент стався у Швенченському районі Литви.

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Топ коментарі

  • Старый зольдат
    И эти твари будут рассказывать нам о фашизме.
  • Сергей Гусаченко a2dcbe9d
    Все это время, литовцы обеспечивали их продуктами и водой.

    А нацисты дубинками выталкивают людей, ими же привезенными в Беларусь.
  • Панас Стець
    фашизм многолик... кацапский фашизм фашизировал уже и белоруссию... вспоминайте слова Черчилля... насколько мерзко действует белорусско-фашистская диктатура даже представить себе было невозможно....
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