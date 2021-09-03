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Військова розвідка показала, як вивезла групу цивільних осіб з Афганістану. ВIДЕО

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Українські спецпризначенці пішки виходили за межі захищеного периметра аеропорту, щоб забрати людей з евакуаційного списку. Більше на таке не наважилися представники жодної країни.

Унікальні кадри операції з евакуації опублікувало Головне управління розвідки Міноборони, повідомляє Цензор.НЕТ.

Українські спецпризначенці евакуювали з Афганістану понад 700 осіб - громадян України та інших держав, зокрема представників ООН, правозахисників, журналістів і тих, хто співпрацював з коаліційним контингентом.

"Для того, щоб знайти та безпечно забрати людей з евакуаційного списку спецпризначенці ГУР пішки виходили за межі захищеного периметра аеропорту. На таке ризиковане рішення не наважувалися жодна з інших евакуаційних місій, бо зона за територією аеропорту вже знаходилася під контролем бойовиків "Талібану". Проте саме такий підхід дозволив в стислий період знайти та забрати максимально можливу кількість людей узгоджених на евакуацію", - розповіли в ГУР МО.

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Український літак став останнім, що вивозив з Афганістану цивільне населення. Далі евакуювали лише військовий контингент.

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Топ коментарі

  • Serhiy Talatynnik
    Хлопці в мене мурашки по тілу. Горджусь вами Слава Україні.
  • Amber
    Героям слава !!
    Хлопці , Ви Герої 👍🏼👍🏼👍🏼🙁
  • 18c49ed2
    После ДАПа все остальное уже дело техники и навыка.

    Військова розвідка показала, як вивезла групу цивільних осіб з Афганістану - Цензор.НЕТ 7258
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