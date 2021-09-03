Новини Відео

"Референдум - це не на щодень", - Стефанчук. ВIДЕО

1 15738
Заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що референдум не можна використовувати у звичайних питаннях.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24".

"Референдум – це не на щодень, це велика клопітка праця, велика бюджетована операція в державі. Мені здається, що референдум треба застосовувати в трьох основних питаннях", — зазначив він.

Стефанчук перелічив, які це можуть бути випадки.

"Перше — коли треба спрямувати в правильний напрямок державу, це можуть бути питання НАТО, ЄС. Друге — це референдум, який може дати підстави для політичних лідерів вчинити якісь державні кроки. Таким був перший референдум, коли ми всією державою сказали, що Україна буде незалежною, і це дало підстави Кравчуку поїхати в Біловезьку Пущу і поставити свій підпис, тому що він казав: за мною воля українського народу. І третє — це референдум стоп-кран. У разі, якби, не дай Боже, щось сталося в керівництві країни, народ має мати можливість зупинити цей напрямок подій", — пояснив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЦВК зареєструвала п'ять ініціативних груп для проведення всеукраїнського референдуму

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Фродо Странник
    Это отвратительное существо уже себя в роли Спикера примеряет.....
  • дмитрий иванов 527db324
    А нужен ли референдум по вопросу : "согласны ли налогоплатильщики оплачивать квартиру, которую Стефанчук снимает у собственной тёщи"?... Сейчас нечем заняться, кроме референдумов, ало?
  • Vsevolod Marchenko
    "Референдум - это не на каждый день", - Стефанчук - Цензор.НЕТ 8285
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини