"Референдум - це не на щодень", - Стефанчук. ВIДЕО

Заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що референдум не можна використовувати у звичайних питаннях.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24".

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"Референдум – це не на щодень, це велика клопітка праця, велика бюджетована операція в державі. Мені здається, що референдум треба застосовувати в трьох основних питаннях", — зазначив він.

Стефанчук перелічив, які це можуть бути випадки.

"Перше — коли треба спрямувати в правильний напрямок державу, це можуть бути питання НАТО, ЄС. Друге — це референдум, який може дати підстави для політичних лідерів вчинити якісь державні кроки. Таким був перший референдум, коли ми всією державою сказали, що Україна буде незалежною, і це дало підстави Кравчуку поїхати в Біловезьку Пущу і поставити свій підпис, тому що він казав: за мною воля українського народу. І третє — це референдум стоп-кран. У разі, якби, не дай Боже, щось сталося в керівництві країни, народ має мати можливість зупинити цей напрямок подій", — пояснив він.

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