Український плавець Крипак з паралімпійським рекордом узяв п'яте золото в Токіо. ВIДЕО
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Сьогодні, 3 вересня, український плавець Максим Крипак завоював золото Паралімпіади в Токіо в комплексному плаванні на 200 м.
Для Крипака це сьома медаль на змаганнях в Токіо і п'яте золото, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Трибуну.
Він показав результат 2,05.68 і встановив новий паралімпійський рекорд.
На Паралімпіаді в Ріо 2016 Крипак теж виборов 5 золотих нагород.
Ця медаль стала 90-ю для України на Паралімпіаді-2020.