Український плавець Крипак з паралімпійським рекордом узяв п'яте золото в Токіо. ВIДЕО

Сьогодні, 3 вересня, український плавець Максим Крипак завоював золото Паралімпіади в Токіо в комплексному плаванні на 200 м.

Для Крипака це сьома медаль на змаганнях в Токіо і п'яте золото, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Трибуну.

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Читайте на "Цензор.НЕТ": Золото і чотири срібла: Україна завоювала вже 89 медалей на Паралімпіаді-2020 у Токіо

Він показав результат 2,05.68 і встановив новий паралімпійський рекорд.

На Паралімпіаді в Ріо 2016 Крипак теж виборов 5 золотих нагород.

Ця медаль стала 90-ю для України на Паралімпіаді-2020.