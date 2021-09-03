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Український плавець Крипак з паралімпійським рекордом узяв п'яте золото в Токіо. ВIДЕО

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Сьогодні, 3 вересня, український плавець Максим Крипак завоював золото Паралімпіади в Токіо в комплексному плаванні на 200 м.

Для Крипака це сьома медаль на змаганнях в Токіо і п'яте золото, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Трибуну.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Золото і чотири срібла: Україна завоювала вже 89 медалей на Паралімпіаді-2020 у Токіо

Він показав результат 2,05.68 і встановив новий паралімпійський рекорд.

На Паралімпіаді в Ріо 2016 Крипак теж виборов 5 золотих нагород.

Ця медаль стала 90-ю для України на Паралімпіаді-2020.

Топ коментарі

  • Максим Максимович b5166c8f
    Молодец!
    Фамилия "крипак" в данном случае от слова "КРЕПКИЙ"!
  • Patrick Bond ab3dd2dd
    Премиальные паралимпийцев точно такие же как и у олимпийцев. Золотая медаль - $120 тыс, $80 тыс. (серебряная), $55 тыс. (бронзовая).
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