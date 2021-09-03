"Мир, дружба, труба": на "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять візит Зеленського до США, зустріч із Байденом і питання "Північного потоку-2"
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Очікування від зустрічі президента Зеленського і Байдена. Чи продовжить Україна рух у НАТО.
Гарантії США щодо "Північного потоку-2", чи не "вилетить Україна в трубу".
Це і багато іншого в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера" обговорять гості:
Олексій Данілов – секретар Ради національної безпеки і оборони України;
Ольга Стефанішина – віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України;
Володимир Гройсман – лідер партії "Українська стратегія Гройсмана", прем'єр-міністр України (2016–2019);
Юрій Бойко – співголова фракції партії "Опозиційна платформа – За життя", міністр енергетики та вугільної промисловості України (2006–2007; 2010–2012);
Ігор Смешко - голова партії "Сила і Честь", голова Служби безпеки України (2003–2005);
Євгеній Мураєв – лідер партії "Наші"