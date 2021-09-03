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"Мир, дружба, труба": на "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять візит Зеленського до США, зустріч із Байденом і питання "Північного потоку-2"

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У п'ятницю, 3 вересня, о 21:00 в прямому ефірі токшоу "Свобода слова Савіка Шустера" гості студії обговорять візит президента України Володимира Зеленського до США, зустріч глави держави з американським колегою Джо Байденом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Очікування від зустрічі президента Зеленського і Байдена. Чи продовжить Україна рух у НАТО.

Гарантії США щодо "Північного потоку-2", чи не "вилетить Україна в трубу".

Це і багато іншого в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера" обговорять гості:

Олексій Данілов – секретар Ради національної безпеки і оборони України;

Ольга Стефанішина – віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України;

Володимир Гройсман – лідер партії "Українська стратегія Гройсмана", прем'єр-міністр України (2016–2019);

Юрій Бойко – співголова фракції партії "Опозиційна платформа – За життя", міністр енергетики та вугільної промисловості України (2006–2007; 2010–2012);

Ігор Смешко - голова партії "Сила і Честь", голова Служби безпеки України (2003–2005);

Євгеній Мураєв – лідер партії "Наші"

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Топ коментарі

  • акаб акабіч
    шустрый-гордон-ткаченко-пиховшек - одна братия
  • Маркиз
    Зламали систему - тепер ремонтують

    Так вот, про визит Зеленского. Он не был провальным. Он не был успешным. Для нашей страны уже то хорошо, что он сам по себе - был.

    Подписаны меморандумы и меморандумы о подписании меморандумов. Заведены теперь журналы учета меморандумов и журналы учета журналов меморандумов. Тоже хорошо, когда взрослые вернутся к власти - часть работы уже будет сделана.

    P.S. Так мило в "темниках" Слуг Народа описывалось, что задача была "восстановление доверия между США и Украиной", правда без упоминания причин потери этого доверия.
    Юрий Бирюков

    "Мир, дружба, труба": на "Свободе слова Савика Шустера" обсудят визит Зеленского в США, встречу с Байденом и вопрос "Северного потока - 2" - Цензор.НЕТ 1776
  • SergTranscarpathian
    Це такий жіночий гігієнічний засіб, які ********* у критичні дні Медведчука.
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