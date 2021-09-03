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Для початку роботи Apple Store в Україні необхідно кілька років, - Федоров. ВIДЕО

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Для повноцінного початку роботи Apple Store в Україні необхідно кілька років.

Про це глава Мінцифри Михайло Федоров заявив у коментарі "Голосу Америки", передає Цензор.НЕТ.

"Ми хочемо, щоб цей офіс (Apple. - Ред.) якнайшвидше розвивався. Щоб в Україні з'явився Apple Store. Ми дуже хочемо цього. Я думаю, що для цього потрібно принаймні там кілька років, щоб повноцінно міг запрацювати Apple Store (в Україні. - Ред.). Але потрібно з чогось починати", - зазначив Федоров.

За словами міністра, у нього великі сподівання на зустріч з інвесторами, де будуть представники великих інвестфондів. На зустрічі Україна презентуватиме всі досягнення, які є сьогодні, - стартапи, продукти "Дії", цифрову державу і фонд фондів.

"Фонд фондів - це такий загальний фонд українського уряду і компаній для того, щоб інвестувати в українські стартапи", - додав Федоров.

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Топ коментарі

  • vitaliymkua
    Зовсім немає інших проблем у країні... Дешевий зелений балаган.
  • Valery Greff
    Apple системно продавался в Украине еще с начала 90-х годов. Символ, CDV Apple Computer... В те же годы эти компании даже участвовали в локализации MAC OS на Украинский язык... И за более чем 20 лет Apple не сподобилась сделать в Украине нормального представительства. Шота в консерватории не так...
  • 5 копійок
    Для начала работы Apple Store в Украине необходимо несколько лет, - Федоров - Цензор.НЕТ 833
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