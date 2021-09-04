"Клюєв. Розгін Євромайдану і мамин сервіз", - журналістський відеоблог про те, як чиновнику Януковича вдалося повернути арештоване майно. ВIДЕО
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Адвокатська дорадча група".
Подивіться новий відеоблог Stas Kozljuk про ДелахМайдана "Клюєв. Розгін Євромайдану і мамин сервіз". Там про те, як Андрій Клюєв повернув собі арештоване майно. Яка його роль у розгодні і побитті протестувальників на Майдані Незалежності в ніч на 30 листопада 2013-го.
Нагадаємо, що Шевченківський суд 20 серпня 2021 року скасував арешт майна Андрія Клюєва, оскільки воно начабто належить не підозрюваному, а його матері.
Раніше 4 серпня 2021 року суддя Шевченківського суду Оксана Голуб відмовила у задоволенні клопотання про зняття арешту з майна Андрія Клюєва.
Андрій Клюєв на момент розгону Майдану був секретарем РНБО. А з 24 січня по 25 лютого 2014 - ще й головою Адміністрації президента. За версією слідства, саме Клюєву й ексміністру МВС Захарченку Янукович доручив виконати рішення про силовий розгін Майдану".
21 січня 2021 року Європейський суд з прав людини оприлюднив рішення SHMORGUNOV AND OTHERS v. UKRAINE, яке стосується, зокрема, подій 30 листопада 2013. У ньому Клюєв фігурує як один з високопосадовців, щодо якого ведеться розслідування. У рішенні зазначено, що розслідуються справи стосовно колишніх вищих посадовців, "які підозрюються в підготовці та реалізації навмисної стратегії, спрямованої на припинення та подальше запобігання протестам на Майдані з застосуванням непропорційної сили проти протестуючих, а також у застосуванні до них довільних арештів і жорстокого поводження".
Нагадаємо, 26 лютого 2014 року в відношенні Андрія Клюєва й інших інших чиновників режиму Януковича було відкрито кримінальне провадження за фактом організації умисних вбивств під час протестів в листопаді 2013 року - лютому 2014 року. 4 березня 2014 Клюєв був оголошений в розшук.