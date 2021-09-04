40 осіб затримано біля будівлі ФСБ в окупованому Сімферополі, - правозахисники. ВIДЕО
Як передає Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомляє громадське об'єднання "Кримська солідарність".
"Серед них як чоловіки, так і жінки. Також було затримано цивільних журналістів "Кримської солідарності" і кореспондентів видання Грани.ру Айдера Кадирова і Нурі Абдурашитова", - йдеться в повідомленні.
Як повідомив раніше глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, затримані - кримські татари, які намагалися дізнатися про долю п'яти співвітчизників, затриманих російськими силовиками на півострові 3 і 4 вересня.
Як повідомлялося, російські силовики в окупованому Криму 3-4 вересня затримали п'ятьох кримських татар: Азіза Ахтемова, Асана Ахтема, Нарімана Джеляла, Ельдара Одаманова і Шевкета Усеїнова.
4 вересня в селі Первомайське Сімферопольського району Криму відбувся обшук у Нарімана Джеляла, після чого його відвезли на синьому мікроавтобусі Volkswagen. Пізніше глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров написав у фейсбуці, що Наріман Джелял перебуває в будівлі ФСБ Росії по Криму і Севастополю.