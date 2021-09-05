Понад 50 кримських татар затримані вчора під час протесту. Їх заштовхали в автобуси, застосовуючи грубу силу, і допитують без адвокатів, - Денісова. ВIДЕО

Вчора понад 50 кримських татар були затримані під час протестів проти незаконних обшуків і затримань в окупованому Криму.

Про це повідомила на своїй сторінці в фейсбуці уповноважений ВР із прав людини Людмила Денісова, інформує Цензор.НЕТ.

"Протестуючи проти незаконних обшуків та затримань, родичі та небайдужі співгромадяни вийшли до будівель "Управління ФСБ по Республіці Крим і м. Сімферополь". Як наслідок – понад 50 кримських татар затримано. Їх заштовхали в автобуси, застосовуючи грубу силу, б’ючи по нирках, та відвезли до різних відділень поліції в тимчасово окупованому Криму, де їх допитують без доступу адвокатів", - підкреслює Денісова.

За її інформацією, серед затриманих - двоє журналістів Кримської солідарності Айдер Кадиров та Нурі Абдурашитов, голова Центральної виборчої комісії Курултаю кримськотатарського народу Заїр Смедля і член Меджлісу кримськотатарського народу Леммар Юнусов, колишній політв'язень, фигурант "у справі Веджіє Кашка" Казим Аметов.

"Своїми діями так звані "правоохоронці" порушили презумпцію невинуватості, права на свободу, особисту недоторканність та правову допомогу. Без злагоджених дій України та міжнародних партнерів — із затриманих сьогодні громадян України вчергове зроблять "злочинців" за сфабрикованими справами", - пише вона.

Денісова також закликала міжнародну спільноту застосувати всі можливі важелі впливу на країну-агресора, аби припинити репресії стосовно корінного населення Криму.

Як повідомлялося, російські силовики в окупованому Криму 3-4 вересня затримали п'ятьох кримських татар: Азіза Ахтемова, Асана Ахтема, Нарімана Джеляла, Ельдара Одаманова і Шевкета Усеїнова.

4 вересня в селі Первомайське Сімферопольського району Криму відбувся обшук у Нарімана Джеляла, після чого його відвезли на синьому мікроавтобусі Volkswagen. Пізніше глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров написав у фейсбуці, що Наріман Джелял перебуває в будівлі ФСБ Росії по Криму і Севастополю. Протестуючи проти затримань, родичі і небайдужі співгромадяни вийшли до будівель "Управління ФСБ по Республіці Крим і м. Сімферополь".