"Артилерія, вогонь!" - історія 68-річного генерала Івана Лісового, який добровільно допомагав відродити боєздатні артилерійські й ракетні дивізіони в 2014-му. ВIДЕО
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Історія про 68-річного генерала Івана Васильовича Лісового, який в 2014-му році добровільно допомагав формувати боєздатні артилерійські і ракетні дивізіони і як волонтер допомагав армії. Звання генерала він отримав під час війни.
Як інформує Цензор.НЕТ сюжет вийшов на 5-м каналі.
У відео йдеться про те, як відставний військовослужбовець добровільно допомагав практично з нуля формувати боєздатні артилерійські і ракетні дивізіони. Крім цього, він допомагав армії і як волонтер.