Документальний фільм "Рекрут 2.0" - про курс молодого бійця у полку "Азов". ВIДЕО

AZOV media оприлюднила документальний фільм "Рекрут 2.0"

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на AZOV media.

У фільмі йдеться про силу і витривалість, про мету, яка змушує долати будь-які перешкоди, про перемогу над собою для досягнення бажаної цілі - отримати шеврон полку "Азов" і встати на шлях справжнього воїна. На унікальних кадрах, відзнятих під час численного базового курсу бойової підготовки даного спецпідрозділу, рекрутам доведеться тренуватися і вдень, і вночі, в дощ і спеку, щодня борючись зі спокусою повернутися додому. Тому до кінця дійдуть тільки найкращі!

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