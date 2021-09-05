Прокляття Мендель, Зеленський шкарлетить, Никифоров ганьбиться, Арестович смалить| ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу #19. ВIДЕО

Друзі та подруги, вітаємо вас на черговому "ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу" на "Цензор.НЕТ"🔥

🔴ЗЕЛЕНСЬКИЙ І ПЛАГІАТ

Президентові Зеленському його президентський підсвинок дістається за найбезголовіший лайфхак в історії світової дипломатії. Бо на зустрічі з міністеркою енергетики США він майже слово в слово їй повторив її ж власну промову. А ми ще дивувалися, що в нас міністр освіти – визнаний плагіатор. Ха!

🟢 НИКИФОРОВ І МОНУМЕНТ

Веселий хлопчик Сірьожа вирішив на фото "потримати" своїми пальчиками монумент пам'яті Джорджа Вашингтона та борців за Незалежність США.

Запитується: скільки рочків хлопчику Сірьожі і чому мама відпустила його ганьбити Україну коштом платників податків?!

🟠 ПРОКЛЯТТЯ МЕНДЕЛЬ

А що, коли Мендель – це насправді не людина, а прокляття, що косить усіх речників Зеленського? І якщо зараз воно перейшло на Никифорова, то, може, Юлію вже й відпустило?

🟡 ЖІНКА КОЗАКА І ПРІЗВИЩА

А наступний підсвинок дістається дружині нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака. Отій самій підсанкційній дружині підсанкційного посіпаки Медведчука, громадянки Росії, яка донедавна носила ім’я Наталя Лавренюк. Яка тепер у російських реєстрах має інше прізвище. Міняєш ім’я – і ти вже ніби як і не під санкціями!

🔴 АРЕСТОВИЧ І РУСЬ

Ще один підсвинок вирушає до Олексія Арестовича, який хоче перейменувати Україну і Русь. Щоб відвоювати цю назву в Росії. Десь у цей моментзаплакали Арсен Аваков і Юлія Мендель – теж любителі повідвойовувати у русскіх той русскій мір, які вони й так нам самі в горлянку пхають.

🟢ДЖИНСА ТИЖНЯ: ТРУХІН І НЄБИТОВ

В рубриці "Джинса тижня" призи отримують одразу двоє. По-перше, нардеп від "Слуги Народу" Олександр Трухін. А по-друге, – начальник поліції Києва Андрій Нєбитов із флешмоб дивних публікацій на його захист.

🟡ФЕЙЛ ТИЖНЯ

А в рубриці "Фейл тижня" в нас сьогодні святкуватиме перемогу кримінальний геній із міста Києва, який перед крадіжкою телефона з магазину сам залишив потерпілим усі свої паспортні дані!

Який підсвинок сподобався вам найбільше? Ставте вподобайку цьому відео, залишайте коментар та підписуйтеся, щоб не нічого пропустити!

Програма "Підсвинки тижня шоу" підготовлена та розміщена каналом "Цензор.НЕТ" у рамках реалізації проєкту з медіаграмотності та протидії дезінформації в українських медіа за підтримки Представництва "Фонду Фрідріха Науманна за Свободу" в Україні.

У програмі висловлено виключно погляди авторів. Вони не обов'язково відображають позицію Представництва "Фонду Фрідріха Науманна за Свободу" в Україні.