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Ярмоленко - молодець, Арестович - не дуже, а спікерам Зе - пороблено: сьомий випуск "Легко-шоу". ВIДЕО

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Легко й весело говоримо про українізацію нашого футболу, великий герб, плани Олексія Арестовича із перейменування України та прокляття прессекретарів Офісу президента.

Також у сьомому випуску "Легко-шоу" на каналі Цензор.НЕТ Марина Данилюк-Ярмолаєва і Богдан Буткевич визначатимуть, яка з перших леді України найкраща.

Гостем цього випуску буде батько всіх соросят Віталій Шабунін.

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Проєкт реалізується у партнерстві з телеканалом "Київ" за підтримки Українського культурного фонду. Позиція Українського культурного фонду може не збігатися з думкою авторів.

Топ коментарі

  • Ksenia VB
    Арестович очі підфарбовує
  • Дмитро Черних 794bd8a2
    Під шахтаря косить !!!)))
  • Amber
    Это зепрЕзЕдент так пошутил , для личного рейтинга 😁
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