Ярмоленко - молодець, Арестович - не дуже, а спікерам Зе - пороблено: сьомий випуск "Легко-шоу". ВIДЕО

Легко й весело говоримо про українізацію нашого футболу, великий герб, плани Олексія Арестовича із перейменування України та прокляття прессекретарів Офісу президента.

Також у сьомому випуску "Легко-шоу" на каналі Цензор.НЕТ Марина Данилюк-Ярмолаєва і Богдан Буткевич визначатимуть, яка з перших леді України найкраща.

Гостем цього випуску буде батько всіх соросят Віталій Шабунін.

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