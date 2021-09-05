Ярмоленко - молодець, Арестович - не дуже, а спікерам Зе - пороблено: сьомий випуск "Легко-шоу". ВIДЕО
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Легко й весело говоримо про українізацію нашого футболу, великий герб, плани Олексія Арестовича із перейменування України та прокляття прессекретарів Офісу президента.
Також у сьомому випуску "Легко-шоу" на каналі Цензор.НЕТ Марина Данилюк-Ярмолаєва і Богдан Буткевич визначатимуть, яка з перших леді України найкраща.
Гостем цього випуску буде батько всіх соросят Віталій Шабунін.
Проєкт реалізується у партнерстві з телеканалом "Київ" за підтримки Українського культурного фонду. Позиція Українського культурного фонду може не збігатися з думкою авторів.