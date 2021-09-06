Новини • Коронавірус і карантин

Локдаун в Україні можуть запровадити не раніше листопада, - Кузін. ВIДЕО

4 76921
Головний санлікар Ігор Кузін заявив, що кількість потенційних нових випадків зростатиме найближчим часом.

Про це Кузін заявив в ефірі "Сніданку з 1+1", передає Цензор.НЕТ.

"Найближчим часом Україна вийде із "зеленої" зони. Ми будемо вимушені запровадити " жовту", де, наприклад, будуть більш жорсткі обмеження щодо відвідування масових заходів або спортзалів", - наголосив він.

Перехід до "жовтої" зони Кузін назвав "умовною тривогою щодо того, що кількість потенційних нових випадків буде зростати найближчим часом".

За словам санлікаря, наразі якоїсь конкретної цифри, за якої в Україні можуть ввести локдаун, немає.

На запитання: нам не уникнути локдауну він сказав: "На моє переконання, що ні. Але якщо ми говоритимемо про "червоний" рівень небезпеки, то він буде не раніше листопада".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Каральні заходи щодо невакцинованих не застосовуватимуть, - Кузін

Підтримати Цензор.НЕТ 

Топ коментарі

  • Гонта Київський
    В перекладі на загальнозрозумілу: Під шумок звичайної сезонної хвилі захворюваності на ГРВІ, а також "приємних" звісток від монополістів, що надають комунальні послуги, холопів загонять до стійла, що б менше в'якали і менше скакали на Банковій і Грушевського, заважаючи слугам народу вершити свою нелегку і почесну справу по остаточному розкраданню України і перетворенню малозабезпеченого населення у злидарів.
  • алекс философ
    Тра як в Ізраїлі - спочатку тре вакцинувати 3 рази, а потім вже Локдаун. Шоб лохі не розслаблялись
  • Andriy Marchyk
    Як же у них все наперед спрогнозовано... до деталей.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини