Новини Відео

Понад 27 тисяч хасидів із 10 країн світу вже прибули до Умані, - ДСНС. ВIДЕО

3 49463
Станом на ранок 6 вересня в Умані зареєструвалися 27 757 хасидів із 10 країн світу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення пресслужби ДСНС.

Поруч із меморіальним комплексом рятувальники цілодобово гарантують безпеку прочан. Серед напрямів, які сприяють запобіганню надзвичайним подіям, є й профілактичні.

Понад 27 тисяч хасидів із 10 країн світу вже прибули до Умані, - ДСНС 01

Для цього рятувальники у місцях масового скупчення щодня проводять із хасидами інформаційно-профілактичну роботу.

Також дивіться: 23 тисячі хасидів вже прибули в Умань на святкування Рош га-Шана, - поліція. ВIДЕО

"Аби ознайомити паломників з правилами пожежної безпеки та основним правилам життєдіяльності, фахівці ДСНС роздають спеціально розроблені пам’ятки, де правила безпеки викладені англійською мовою", - йдеться в повідомленні.

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • 5 копійок
    Уманчани слинять пальці і рахують бабло.
  • Garry Grant
    Ага. Спочатку збитки порахують.
  • Анатолий Петров 4cc6e3b6
    Откровенная диверсия против Украины, привезли со всего мира ковид, посмотрите на них, это же неадекваты,
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини