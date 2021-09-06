Понад 27 тисяч хасидів із 10 країн світу вже прибули до Умані, - ДСНС. ВIДЕО
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Станом на ранок 6 вересня в Умані зареєструвалися 27 757 хасидів із 10 країн світу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення пресслужби ДСНС.
Поруч із меморіальним комплексом рятувальники цілодобово гарантують безпеку прочан. Серед напрямів, які сприяють запобіганню надзвичайним подіям, є й профілактичні.
Для цього рятувальники у місцях масового скупчення щодня проводять із хасидами інформаційно-профілактичну роботу.
"Аби ознайомити паломників з правилами пожежної безпеки та основним правилам життєдіяльності, фахівці ДСНС роздають спеціально розроблені пам’ятки, де правила безпеки викладені англійською мовою", - йдеться в повідомленні.