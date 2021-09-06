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Щеплення проти грипу можна робити між першою і другою вакциною від COVID-19, але з інтервалом у 14 днів, - Кузін. ВIДЕО

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Можна робити щеплення проти грипу між першою вакциною від коронавірусу і другою, але з інтервалом у 14 днів.

Про це в ефірі "Сніданку з 1+1" заявив головний санлікар Ігор Кузін, інформує Цензор.НЕТ.

"ГРВІ та сезонні хвороби будуть. Очікується такий самий епідсезон, як і минулого року. Специфічного або активнішого не очікується", - заявив він.

Головний санлікар нагадав, що зараз починається період вакцинації від сезонного грипу. А тому у МОЗ рекомендують робити щеплення. Кузін додав, що поєднувати вакцини від коронавірусу і сезонних хвороб можна, але треба дотримуватися інтервалу у 14 днів.

"Допустимим є поєднання вакцини від коронавірусу і сезонного грипу. Це навіть рекомендовано. Рекомендують робити інтервал між двома щепленнями 14 діб-два тижні. Очікувати від вакцинації від грипу, а потім переходити на ковід-вакцинацію. Можна робити щеплення від грипу між першою вакциною від коронавірусу і між другою, але варто, аби було в різниці 14 днів", - пояснив Кузін.

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Топ коментарі

  • Підлога Маккартні
    Между первой и второй перерывчик не большой Прививку от гриппа можно делать между первой и второй вакциной от COVID-19, но с интервалом в 14 дней, - Кузин - Цензор.НЕТ 1015
  • Дід Трохим
    Давайте уже весь список укалывания от всего на свете.
    Но может быть побочный эффект - организьм может сдохнуть
  • Странник Виртуальный d2c4d836
    Прослеживается тенденция скорого появления вакциновых наркоманов.
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