Разумков про кадрові перестановки в Кабміні: Хтось піде сам, хтось добровільно-примусово. ВIДЕО

Відставки в Кабміні можливі найближчим часом, проте цей процес навряд чи відбудеться на найближчому пленарному тижні роботи ВР.

Про це спікер ВР Дмитро Разумков заявив сьогодні на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.

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"Можливі відставки ... Є міністри, до яких є питання, і в мене особисто. Є ті, хто, можливо, сам піде у відставку, є ті, хто добровільно-примусово піде", - зазначив Разумков.

Водночас він зазначив, що це навряд чи станеться на першому пленарному тижні роботи ВР.

"Найближчим часом ви все побачите", - додав спікер.

Разумков також вчергове зазначив, що сам у відставку не збирається.

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