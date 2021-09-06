Ляшко про доставлені зі США в Україну інноваційні лікі від COVID-19: "Ніхто жодних експериментів не ставить". ВIДЕО

Американська благодійна організація Direct Relief надіслала Україні гуманітарний вантаж - 60 тисяч флаконів інноваційних ліків від коронавірусу Bamlanivimab та Etesevimab для пацієнтів з легким і середнім ступенем тяжкості коронавірусної хвороби.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24", про те, що це за препарати, розповів міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

"Ніхто жодних експериментів не ставить, це результат наших домовленостей, які були фіналізовані під час візиту президента до США. І сьогодні США передали в Україну певну партію препаратів, які визнані FDA США (Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів. - Ред.) і дозволені для лікування коронавірусної хвороби. Ці препарати використовуються для груп ризику, у яких легка форма, але їх в першу чергу потрібно вилікувати, тому що у людей з хронічними неінфекційними хворобами частіше виникають ускладнення і частіше вони призводять до летальних наслідків", — сказав він.

Міністр повідомив, що були закуплені й інші ліки для лікування пацієнтів з коронавірусною хворобою.

"Додатково МОЗ через своє державне підприємство "Медичні закупівлі України" закупило інші препарати, які сьогодні визнані Всесвітньою організацією охорони здоров'я, щоб забезпечити лікуванням усіх українців, які цього потребують. Але не варто забувати й про профілактику і вакцинуватися", — зазначив він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Щеплення проти грипу можна робити між першою і другою вакциною від COVID-19, але з інтервалом у 14 днів, - Кузін. ВIДЕО

Раніше Ляшко розповів, які обмеження можуть бути введені в Україні у зв'язку з ростом захворюваності на коронавірус. За його словами, поки немає підстав переходити в "помаранчеву" або "червону" зони, обмеження в основному будуть стосуватися масових заходів.

"У нас є ще тиждень, щоб активніше провакцинуватися. Вакцина зараз є в Україні, і ми повинні розуміти, що вакцина — це єдиний спосіб захисту від середнього або важкого протікання хвороби. Потрібно робити все, щоб запобігти колапсу системи охорони здоров'я", — підкреслив міністр.

Додамо, за даними МОЗ, за добу 5 вересня в Україні зафіксовано 773 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 62 дитини. Також за минулу добу госпіталізовано 635 осіб, летальних випадків — 18, одужали 457 осіб.