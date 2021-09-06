Російська співачка Інстасамка лаялася матом зі сцени на концерті в Києві, на який влада України видала дозвіл. ВІДЕО
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Російська співачка Дар'я Зотеєва, відома під псевдонімом Інстасамка, обматюкала і вигнала фаната з концерту в Києві через те, що їй не сподобалася його зовнішність. Увага! Ненормативна лексика!
Як інформує Цензор.НЕТ, відео з концерту опублікував один із Telegram-каналів.
"Можна охорону, в мене є одна людина, яка мені не подобається в залі", - сказала співачка, супроводжуючи свою промову ненормативною лексикою.
Глядачі підтримали Інстасамку і також почали матом ображати хлопця.