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Російська співачка Інстасамка лаялася матом зі сцени на концерті в Києві, на який влада України видала дозвіл. ВІДЕО

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Російська співачка Дар'я Зотеєва, відома під псевдонімом Інстасамка, обматюкала і вигнала фаната з концерту в Києві через те, що їй не сподобалася його зовнішність. Увага! Ненормативна лексика!

Як інформує Цензор.НЕТ, відео з концерту опублікував один із Telegram-каналів.

"Можна охорону, в мене є одна людина, яка мені не подобається в залі", - сказала співачка, супроводжуючи свою промову ненормативною лексикою.

Глядачі підтримали Інстасамку і також почали матом ображати хлопця.

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Топ коментарі

  • HermitAlex
    Йшов 7-ий рік війни. Кацапка під ім'ям Инстасамка виступала в Києві.
    Дякую, проблювався....
  • Салаутдин
    истасосалка - ладно,хер с ней..
    но что за 3,14дарасня на неё пошла - это же просто трындец,дорогая редакция..
  • Підлога Маккартні
    Російська співачка Інстасамка лаялася матом зі сцени на концерті в Києві, на який влада України видала дозвіл - Цензор.НЕТ 8408
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