Російська співачка Інстасамка лаялася матом зі сцени на концерті в Києві, на який влада України видала дозвіл. ВІДЕО

Російська співачка Дар'я Зотеєва, відома під псевдонімом Інстасамка, обматюкала і вигнала фаната з концерту в Києві через те, що їй не сподобалася його зовнішність. Увага! Ненормативна лексика!

Як інформує Цензор.НЕТ, відео з концерту опублікував один із Telegram-каналів.

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"Можна охорону, в мене є одна людина, яка мені не подобається в залі", - сказала співачка, супроводжуючи свою промову ненормативною лексикою.

Глядачі підтримали Інстасамку і також почали матом ображати хлопця.

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