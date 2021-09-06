Платять 4 тис. рублів із затримкою на 8 місяців: співробітники тролейбусного депо в окупованому Краснодоні скаржаться на затримку зарплат. ВІДЕО
Про це в своєму відео на YouTube розповідає журналіст Денис Казанський, інформує Цензор.НЕТ.
"Терпець урвався в співробітників "Краснодонського тролейбусного управління". Люди в розпачі записали звернення до так званої "влади" "ЛНР" і розповіли, що їм платять зарплату в розмірі 4-5 тис. російських рублів, та й ту видають нерегулярно і частинами", - зазначив Казанський.
Жителі окупованого Сорокиного розповідають, що зарплату вже затримують на 7-8 місяців.
"На непідконтрольній території не можна страйкувати, протестувати, мітингувати. За це людей можуть оголосити пособниками України і відправити "на підвал". І якщо співробітники Краснодонського депо зважилися на такі заходи, записати таке відеозвернення, значить, ситуація дійсно критична й іншого виходу у людей просто немає", - наголосив Казанський.
"Як можна прожити на такі гроші? Адміністрація не допомагає, ніхто нам нічого не допомагає. Як можна нам жити?", - каже одна зі співробітниць депо.