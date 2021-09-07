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Противники вакцинації закидали прем'єра Канади Трюдо гравієм. ВIДЕО

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Противники вакцинації проти коронавірусу під час протесту закидали невеликим камінням прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це повідомляє The Washington Post.

Зазначається, що інцидент стався в Лондоні, провінція Онтаріо, через кілька годин після передвиборчого заходу Трюдо, на якому він заявив, що "не відступить" перед обличчям "антивакцинаторського натовпу".

"У цій країні є невеликий елемент маргіналів, які зляться, не вірять у науку, влаштовують расистські, женоненависницькі напади. Канадці, переважна більшість канадців не є ними... І я знаю, що вони не дозволять цьому голосу, цій мафії противників вакцинації, диктувати, як ця країна переживе пандемію", – говорив Трюдо за кілька годин до інциденту.

Після цього протестувальники, багато з яких виступали проти вакцинації від коронавірусу і заходів громадської охорони здоров'я, закидали прем'єра Канади гравієм, коли він в оточенні журналістів та охорони сідав до автобуса. На відео цей інцидент показано приблизно на 01:30.

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Уже в літаку Трюдо сказав репортерам, що камені можливо потрапили йому в плече. "Там були невеликі шматочки гравію. Це не велика проблема", – заявив він.

Політичний опонент Трюдо, лідер консерваторів Ерін О'Тул, назвав у Twitter цей інцидент "огидним", і засудив дії демонстрантів "найрішучішим чином".

"Політичне насильство ніколи не може бути виправдано, і наші ЗМІ не повинні піддаватися залякуванню, переслідуванню і насильству", – заявив він.

Нагадаємо, 15 серпня Трюдо призначив позачергові парламентські вибори в Канаді. Зараз у його Ліберальної партії немає більшості. Сам же Трюдо заявив, що "канадцям потрібно обрати, як країна закінчить боротьбу з COVID-19".

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Топ коментарі

  • VOLVO XC 70
    если отбросить все ярлыки и оскорбления ТО ЕНАУКА ПОКАНИЧЕГО внятного не сказала пока Вирус Ковид побеждает науку панацеей вакцинирование не стало что опровергают РЕАЛЬНЫЕ ФАКТЫ заражений людей от новых вариативности и штаммов вируса Ковид.. без эмоций вывод напрашивается сам по себе не люди маргиналы а власть и наука пережевав миллиарды принеся в мир катастрофу Депрессию и стагнацию морали медицины экономики образования будущего наших детей и подростков осталось там где и было на начало пандемии в Ухане китаезам все сошло с рук сами они или в глобальном сговоре с ОЛИГАРХИЧЕСКОММАССОНСКИМИ ПРИДУРКАМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ВЛАСТЕЙ В СТРАНАХ вопрос из вопросов полагаю что не надо ждать 3 Мировой войны.... она уже идет второй год.... и мы этого никак не заметили...
  • Serg Chuk 84dc7608
    В этой стране есть небольшой элемент маргиналов, которые злятся, не верят в науку, устраивают расистские, женоненавистнические нападения.


    А Трюдо жжёт как завзятый балабол. Так тупо и подло оббрехивать оппоненто, навешивать ярлыки в - часть политической борьбы в США и Канаде. Особонно это ********* леваки, к которым трюдо и относится.
  • Yman Yman
    Антивексери і тут відкукурікались в каментах та плкахали свою дурість. Не згадуйте науку вже хоч, клоуни.
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