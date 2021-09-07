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Разумков про ДТП "слуги народу" Трухіна: "Навіть якщо він не винен, довести це буде дуже складно". ВIДЕО

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Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков прокоментував масштабну ДТП за участю народного депутата "Слуги народу" Олександра Трухіна.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24".

"Після цих подій я Трухіна не бачив. Ми всі люди, можемо потрапити в неприємності - так, це погано, але, на щастя, всі живі. І правильна реакція була - вийти і сказати: так, сталося ДТП, я не був за кермом, я був поруч, тверезий/нетверезий. І зняти всі ці питання. Сьогодні все це виглядає дивно, коли людина знаходиться незрозуміло де, потім у лікарні... Навіть якщо всього цього не було, довести буде складно", - зазначив глава парламенту.

За словами Разумкова, громадськість говоритиме, що Трухін представник влади і його покривають, відмазують, знаходять інші аргументи, щоб його не покарали.

"Навіть якщо він не винен, довести це буде дуже складно, йому в першу чергу як народному депутату. Для мене дивна така поведінка, ми ж всім говоримо про публічність. Найбільш правильний варіант розвитку подій - чесно вийти і сказати, яка ситуація, це б зняло багато питань, і для нього в першу чергу. Індульгенцій не буде ані від поліції, ані від ГБР", - додав  спікер Ради.

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Нагадаємо, аварія з участю автівки нардепа партії "Слуга народу" Олександра Трухіна сталася 23 серпня, о 15:45 на Бориспільській трасі поблизу Києва. За даними ЗМІ, Трухін за кермом Audi не дотримався безпечної дистанції і на великій швидкості в’їхав в автомобіль Ford, який своєю чергою протаранив автомобіль Daewoo.

За даними свідків, Трухін мав ознаки алкогольного сп'яніння, але офіційного підтвердження цьому немає. У Нацполіції факт ДТП підтвердили, однак імен учасників не назвали.

Пізніше понад 30 медіа спочатку розмістили, а потім видалили інформацію про те, що нардеп потрапив у ДТП.

У поліції повідомили, що розслідування ДТП доручено ДБР. Бюро вже отримало матеріали справи і обіцяє провести об'єктивне розслідування.

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Топ коментарі

  • Vladimir T fd7dc273
    Все спикеры "слуг" активно выгораживающие своего подельника, почему-то: "не видел", "не общались", "не обсуждали с ним" и т.п..
    Все в лучших традициях: "Пастернака не читал, но осуждаю"
  • Володимир Начинка a8144ae9
    Якщо відмовився від тесту на алкоголь, значить був п'яний. Звичайній людині так би й написали. А сказки про ьув-небув за кермом, чи в автомобілі, це взагалі наглість і буде бити по рейтингу зелі дуже сильно. Хоча я думаю що зеля занадто тупий, щоб це розуміти.
  • Andy Jumeirach
    Разумков о ДТП "слуги народа" Трухина: "Даже если он невиновен, доказать это будет очень сложно" - Цензор.НЕТ 9258
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