Новини Відео • Агресія Росії проти України, "Путін - х#йло" на параді

"Під трибунал його не відправили, догану не оголосили", - пропагандистка Скабєєва обурилася бажанням головнокомандувача ЗСУ Залужного проїхатися на танку Червоною площею в Москві. ВIДЕО

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Кремлівська пропагандистка Ольга Скабєєва обурилася бажанням головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного проїхатися на танку Червоною площею і Арбатом.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Скабєєва з упевненістю зазначила, що така заява Залужного має призвести до покарання і додала, що Залужний ще й особисто подякував військовим, які на репетиції параду до Дня Незалежності виконали пісню "Путін - х#йло".

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"Новопризначений командувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що мріє покататися на танку, - напевно, на "Абрамсі", по Червоній площі, розмахуючи при цьому синьо-жовтим прапором ... Це офіційна заява головкому братньої України ... Звертаю вашу увагу - командувача ніхто не поправив, у відставку або під трибунал не відправив, догану не оголосив ... Цей Залужний потім розповів, що він особисто подякував військовим, які на репетиції параду до Дня Незалежності виконали пісню-кричалку про Путіна. Заявив, що співають українські солдати такі пісні щиро", - сказала Скабєєва.

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Топ коментарі

  • Вася Шевченко f77d76ba
    "Под трибунал его не отправили, выговор не сделали", - пропагандистка Скабеева возмутилась желанием главкома ВСУ Залужного проехать на танке по Красной площади в Москве - Цензор.НЕТ 1900

    ...
  • Артур Пирожков 0437828b
    Это официальное заявление главкома братской Украины.

    Волки таежные вам братья, валенки...
  • Ростислав Левченко
    Мы вам не братья. Никогда не были, и не будем. Мокшане упоротые.
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