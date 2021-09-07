Проєкт "Без цензури": Як Мураєв на каналі "Наш" створює власного Шарія. ВIДЕО

Скандали, інтриги, підкилимні ігри – це не про бойовик чи серіал, а про те, як ватники всіх мастей починають змагатися за те, хто з них в Україні головний.

Україна потроху входить у нову виборчу кампанію – до виборів у Раді лишилося два роки, і представники "русского мира" вже активно готуються збирати під своє крило рештки свого нещасного електорату.

Богдан Буткевич уявив себе у тераріумі й уважно дослідив, що відбувається на ватному сегменті виборчого поля. Спойлер – дуже цікаві речі, як не дивно. Адже там активно розгортається змагагання за звання лідера ватників у цьому електоральному гетто, розміром десь у 15%.

В проросійського табору в Україні вже давно справжня криза ідей. Що вони планують із цим робити? Як Євген Мураєв хоче зайняти нішу Віктора Медведчука? І як Мураєв тепер взявся вирощувати такого собі "власного Шарія" із Макса Назарова?

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