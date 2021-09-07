Екокатастрофа в Кривому Розі: місто накрила хмара рожевого пилу. ВIДЕО

Кривий Ріг накрила хмара рожевого пилу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише житель міста Микола Колесник та публікує відеозапис екологічного лиха.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

"Тепер з "Арселором" у розфарбовуванні Кривого Рогу в кольори сумної веселки впевнено змагається "Рудомайн". З його прибутку фінансується відроджений ФК "Кривбас". Знято з вулиці Єсеніна в приватному секторі. Останні дні серпня. Видно приміщення станції Мудрого", - пише він у коментарі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Від початку року Україна через екологічні злочини зазнала збитків більш ніж на 163 млн грн, - в.о. директора ДБР Сухачов