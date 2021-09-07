Екокатастрофа в Кривому Розі: місто накрила хмара рожевого пилу. ВIДЕО
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Кривий Ріг накрила хмара рожевого пилу.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише житель міста Микола Колесник та публікує відеозапис екологічного лиха.
"Тепер з "Арселором" у розфарбовуванні Кривого Рогу в кольори сумної веселки впевнено змагається "Рудомайн". З його прибутку фінансується відроджений ФК "Кривбас". Знято з вулиці Єсеніна в приватному секторі. Останні дні серпня. Видно приміщення станції Мудрого", - пише він у коментарі.