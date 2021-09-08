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Нардеп ОПЗЖ Кива про адвокатську ліцензію: "Найближчим часом адвокати будуть потрібні хлопцям із "95 кварталу"". ВIДЕО

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Народний депутат від "Опозиційної платформи - За життя" Ілля Кива підтвердив, що справді склав іспит для отримання права на заняття адвокатською діяльністю в Україні.

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, про це нардеп розповів у кулуарах Верховної Ради.

"Не розумію, чому такий ажіотаж. У мене, як мінімум, дві вищі освіти, в яких я юрист. Одна з них - з червоним дипломом... Адвокатура - це частина тієї історії, яку я хотів для себе освоїти... Найближчим часом адвокати будуть потрібні хлопцям із "95 кварталу"..." - розповів Кива.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нардеп ОПЗЖ Кива склав іспит на адвоката, - ЗМІ

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Топ коментарі

  • Гыг с Вами
    Нардеп ОПЗЖ Кива об адвокатской лицензии: "В ближайшее время адвокаты потребуются ребятам из "95 квартала"" - Цензор.НЕТ 342
  • Герхард
    У меня, как минимум, два высших образования, в которых я юрист", - нардеп Кива

    Так про это и ажиотаж. Имбицил получил 2 диплома и ученую степень.
  • Андрей Нешевченко
    Пусть покажет Афганистан, на карте Мира. Потом, пусть продолжает дрочить. Если таки покажет!
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