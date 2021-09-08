Нардеп ОПЗЖ Кива про адвокатську ліцензію: "Найближчим часом адвокати будуть потрібні хлопцям із "95 кварталу"". ВIДЕО

Народний депутат від "Опозиційної платформи - За життя" Ілля Кива підтвердив, що справді склав іспит для отримання права на заняття адвокатською діяльністю в Україні.

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, про це нардеп розповів у кулуарах Верховної Ради.

"Не розумію, чому такий ажіотаж. У мене, як мінімум, дві вищі освіти, в яких я юрист. Одна з них - з червоним дипломом... Адвокатура - це частина тієї історії, яку я хотів для себе освоїти... Найближчим часом адвокати будуть потрібні хлопцям із "95 кварталу"..." - розповів Кива.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нардеп ОПЗЖ Кива склав іспит на адвоката, - ЗМІ