Навіть ліцензовані агентства не гарантують успішного працевлаштування, - експерти про ризики роботи за кордоном. ВIДЕО

Виснажлива праця, не надто висока зарплата та практично жодних шансів кар’єрного зростання. Такою здебільшого є робота за кордоном, розповідають українці. Однак справжнього клопоту може завдати в першу чергу неофіційне працевлаштування. І банальна невиплата грошей стане тут найменшою загрозою.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в сюжеті "5 каналу".

"Якщо люди звернуться в інспекцію праці, роботодавець може мати проблему, а може й не мати проблему. Але працівники, яких виявлять, які працюють нелегально, точно будуть мати там проблему. Як мінімум штраф, як максимум – можлива й депортація", – пояснює блогер Олександр Матвєєв.

"Якщо ви працюєте неофіційно, то всі халепи і клопоти ви берете на себе. І все що завгодно – від банальної застуди до ковіду ви тепер вирішуєте за власний рахунок", – наголошує експерт ринку праці Тетяна Пашкіна.

Цікаво, що навіть ліцензовані агенції не гарантують вдалого працевлаштування, вказують фахівці. Адже в роботі закордоном завжди чимало ризиків.

Експертка Тетяна Пашкіна застерігає: "Яким добропорядним не була б посередником агенція, можлива ситуація, коли вони, наприклад, наймали людей на склади фірми "А" і все було добре. Але вони розширили пункт замовників і в них з’явилася організація "Б". І вони тепер наймають на організацію "Б", яка не є добропорядним працедавцем, але про це ще нікому невідомо. І бувають ситуації, коли агенція мусить, як то кажуть, на комусь перевірити, чи є той роботодавець новий добропорядним і шо з ним робити".

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