"Грошей хочеться зараз": СБУ оприлюднила докази і вручила нова підозру начальнику Льотної академії НАУ, якого раніше спіймала на хабарі в $ 20 тис. ВIДЕО
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.
Нову підозру зловмиснику вручали в одній із лікарень міста Києва, куди чоловік приїхав із Кропивницького, щоб нібито "підправити" своє здоров’я.
За версією слідства, зловмисник має потужні корупційні зв’язки у регіоні, що дозволило йому "впевнено себе почувати", навіть будучи підозрюваним СБУ. Нагадаємо, що минулого тижня СБУ вже вручила посадовцю підозру за цією ж статтею, втім судді відпустили його прямо у залі засідань.
Начальника Льотної академії Національного авіаційного університету та його посередника ‒ начальника Льотного училища ЛА НАУ ‒ підозрюють у вимаганні хабара у $20 тис.
Посадовці вимагали гроші від директора однієї з місцевих приватних компаній за укладання договорів про співпрацю з Льотною академією. У разі відмови, начальник ЛА НАУ погрожував підприємцю "знищити" його бізнес.
Оперативники спецслужби затримали посередника під час одержання всієї суми хабара при виїзді з Кропивницького, він планував втекти до Києва.
Також СБУ публікує відео, на яких зафіксовані зустрічі фігурантів провадження із директором компанії, від якого вимагали неправомірну вигоду. Серед іншого, на записах видно як:
- Начальник Академії домовляється про систему "відкатів" на навчальних польотах студентів;
- Фігуранта не влаштовує хабар в національній валюті, вимагає долари;
- Сторони домовляються про "відкати" з кожного етапу навчань студентів;
- Начальник Академії зізнається, що змушує студентів вносити "додаткові платежі".